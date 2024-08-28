Пегула согласилась с обращением Гарсии о хейте из-за ставок

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула согласилась с француженкой Каролин Гарсией по поводу оскорблений игроков в социальных сетях из-за ставок.

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«Да. Угрозы смертью и угрозы семье стали сейчас нормой. При победе и при поражении», — написала Пегула на своей странице в соцсетях.

Ранее французская теннисистка Гарсия выступила с обращением по поводу чрезмерного количества оскорбительных сообщений в сторону игроков после поражений: «Не поймите меня неправильно, я не говорю, что букмекерские конторы следует запретить, поскольку люди вольны делать со своими деньгами все, что захотят. Но, может быть, не следует их продвигать. Кроме того, если кто-то решит сказать мне это публично, у него могут возникнуть юридические проблемы. Так почему же в сети мы вольны делать все, что угодно? Разве мы не должны пересмотреть анонимность в сети?»