Эрика Андреева проиграла Чжэн Циньвень во втором круге US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда 20‑летняя Андреева потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвень, имеющей седьмой номер посева — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

В следующем круге олимпийская чемпионка Парижа‑2024 Циньвень сыграет против немки Юли Нимайер.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Женщины. Второй круг

Чжэн Циньвень (Китай, 7) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2