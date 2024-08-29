Каспер Рууд победил Гаэля Монфиса и вышел в третий круг US Open

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга он обыграл 45-ю ракетку мира, 37-летнего француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

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Матч продолжался 4 часа 43 минуты (с учётом остановки). За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Монфиса 14 эйсов, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Каспер Рууд сразится с китайцем Цзюнчэн Шаном (72-й в мировом рейтинге ATP). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.