Остапенко подала в голову своей партнерше на US Open

Латвийская теннисистка 10-я ракетка мира Елена Остапенко выполнила неудачную подачу, попав мячом в голову своей партнёрше, украинке Людмиле Киченку в матче первого круга парного разряда US Open — 2024. Спортсменка продолжила матч после случившегося эпизода. Латвийско-украинская пара выиграла матч у американок Джесси Эйни и Джессики Фэйллы (6:3, 6:3) и вышла во второй круг соревнований.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео курьёзной подачи Елены Остапенко.

Напомним, Остапенко завершила выступление в одиночном разряде, уступив японке Наоми Осаке. Людмила Киченок не принимала участие в одиночном разряде.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.