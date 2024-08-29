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US Open — 2024: невыносимые условия из-за жары, как страдали Новак Джокович, Гаэль Монфис, Томас Мартин Этчеверри и другие

Спасти ситуацию не помогают ни прикладывание льда, ни 10-минутные перерывы между сетами.

Невыносимая жара на US Open. Игроков тошнит прямо на корте
© Чемпионат.com

US Open в Нью-Йорке постепенно набирает обороты. Многие сеяные игроки вылетели ещё в первом круге, а прямо сейчас проходят матчи второго круга – очень часто в напряжённой борьбе. И всё это на фоне невыносимой жары.

Перед третьим игровым днём Брэд Гилберт, тренер действующей чемпионки US Open Кори Гауфф, предупредил всех игроков, с чем им придётся столкнуться.

«Погода обещает быть невероятно жаркой в среду, но затем в четверг немного похолодает», — написал Гилберт в соцсетях.

Очевидно, Гилберт читал прогнозы синоптиков, однако вряд ли он мог точно представить, насколько высокой будет температура в Нью-Йорке в среду. +38°С на улице, а внутри теннисной арены она вообще повышается до +42°С.

Особенно непросто было теннисистам, которые начинали матчи в дневную сессию. Аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл соотечественника Франсиско Серундоло (6:3, 4:6, 6:4, 1:6, 6:2). Они провели на корте более четырёх часов в самый разгар полуденного пекла. При счёте 4:1 в пятом сете Этчеверри готовился к приёму, но внезапно поднял руку и попросил Серундоло подождать. Томасу стало плохо. Он не успел покинуть корт, его вырвало прямо на хардовое покрытие стадиона в Нью-Йорке.

Этчеверри в итоге сумел продолжить игру и всё-таки удержал преимущество в пятом сете.

«Условия были очень тяжёлыми, честно говоря. Это опасно не только для игроков, но и для публики», — сказал аргентинец после матча.

В третьем круге US Open Этчеверри ждёт встреча с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым, который тоже жаловался на жару после победы над французом Александром Мюллером (6:4, 7:6, 6:1). Зверев закрыл соперника за 2,5 часа, но всё равно успел прочувствовать на себе нью-йоркское пекло.

«В какой-то момент я был очень, очень мокрым. Весь корт был залит моим потом», — сказал Зверев.

37-летний француз Гаэль Монфис во втором круге уступил норвежцу Касперу Рууду (4:6, 2:6, 6:2, 6:7). После второго сета Гаэль подошёл к судье и заявил: «Я не хочу играть в таких условиях». На корт пришлось выходить супервайзеру. Монфис получил предупреждение за неспортивное поведение, успокоился и продолжил встречу. Как ни странно, француз после этого даже взял сет и навязал Рууду борьбу в четвёртой партии, которую ненадолго прерывали из-за дождя.

Американка Мэдисон Кис за 1 час 3 минуты обыграла австралийку Майю Джойнт (6:4, 6:0). Во втором сете Кис старалась повесить сопернице «баранку», чтобы побыстрее завершить встречу. Влияние жары стало ощущаться практически сразу после начала игры.

«Я просто хотела выйти на корт и побыстрее закончить матч», — сказала Кис.

Американец Фрэнсис Тиафо провёл на корте 1 час 36 минут в противостоянии с представителем Казахстана Александром Шевченко (6:4, 6:1, 1:0), пока тот на старте третьего сета не снялся из-за травмы колена.

«Я безумно вспотел. Что это было, 95 градусов жары на улице? Это какое-то безумие», — возмущался Тиафо после игры.

Американка Ива Йович и белоруска Виктория Азаренко во время матчей с Екатериной Александровой и Кларой Бюрель соответственно были вынуждены вызывать медицинскую помощь из-за жары. К счастью, всё обошлось, но ситуация выглядела тревожно. Особенно с учётом старого случая с Азаренко, которая в 2010 году уже теряла сознание на корте US Open.

Россиянин Андрей Рублев добыл волевую победу в матче с французом Артуром Риндеркнешем (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:3). Теннисисты провели на корте 4 часа 9 минут, оба во время пауз регулярно пользовались охлаждающими полотенцами и прикладывали к телу пакеты со льдом. Артур после матча не сдержался и произнёс гневную тираду, упомянув прошлогодние слова Даниила Медведева о том, что при игре в таких условиях на корте есть риск летального исхода.

«У нас есть шланг, по которому поступает свежий воздух, он приносит много пользы, но этого недостаточно. Рядом с ним в лотке лежал пакет со льдом, а также ледяное полотенце, которое я надевал на шею каждый раз, когда менял сторону. Я выпил, по‑моему, 15 литровых бутылок, значит, я выпил 15 литров. Я съел всё, что мог, но в такую ​​жару есть так тяжело. Это было экстремально. Я жду того дня, когда произойдёт несчастный случай. Мы на площадке как собаки, ни один игрок не сдаёт назад, мы не думаем, несёмся вперёд, температура 4000 градусов, это опасно. В этом году более «медленные» мячи, поэтому розыгрыши более продолжительные, матчи дольше. И паузы между розыгрышами всё короче. Даниил Медведев как‑то сказал, что однажды на площадке кто‑нибудь умрёт. Умрёт — не умрёт, я не знаю, но что‑то произойдёт. Хотел бы признать, что судья отнёсся к нам с пониманием. Он позволил нам сделать ещё один перерыв. Судьи не всегда столь снисходительны», — заявил Риндеркнеш.

С помощью льда от жары также спасались украинка Марта Костюк и британка Хэрриет Дарт. Костюк одержала победу со счётом 7:6, 6:1, отыграв пять сетболов в первой партии. После этого Дарт расклеилась, а на пресс-конференции сказала, что именно жара сбила её с ритма.

Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович прошёл соотечественника Ласло Джере (6:4, 6:4, 2:0) за 2 часа 12 минут. Джере снялся в начале третьего сета из-за травмы локтя, но игра получилась для Джоковича не такой уж простой. Новак с трудом взял первый сет, сделав брейк только в 10-м гейме. До этого Ласло упустил три брейк-пойнта. Во второй партии Джере наконец-то приноровился к подаче Новака. Он вёл 4:2 и вполне мог закрыть сет в свою пользу, а потом при сопутствии удачи теоретически затянуть противостояние с Джоковичем до пяти сетов, как год назад.

Но в конце второй партии внезапно дали о себе знать старые проблемы Джере с локтем. Ласло проиграл шесть геймов кряду и снялся на старте третьего сета, поскольку не мог больше навязывать Джоковичу полноценную борьбу. А ведь Новак сам пребывал не в оптимальных кондициях.

После первого сета Джокович вызвал на корт врача из-за проблем с дыханием. Ситуация выглядела пугающе, но доктор помог Новаку встать на ноги и продолжить игру. Хотя отставание 2:4 по ходу второго сета явно намекало на плохое состояние Джоковича. Только травма Джере позволила 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» избежать лишней нервотрёпки и траты энергии. Новак ранее выразил недовольство тем фактом, что его матчи ставят в вечернюю сессию, но при такой жаре, как в среду, это скорее пошло ему на пользу.

На US Open в условиях дикой жары разрешены 10-минутные перерывы между сетами, но они в полной мере не спасают при чрезвычайно высокой температуре. В среду погода действительно была аномальной. Сегодня ситуация действительно станет лучше, как и писал Гилберт. В течение дня ожидается от +26°С до +30°С, что тоже много, но более-менее терпимо. По крайней мере, такого большого количества инцидентов, как днём ранее, не ожидается.

Теннис
Кори Гауфф
Франсиско Серундоло
Марта Костюк
Фрэнсис Тиафо
Томас Мартин
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
Виктория Азаренко
Екатерина Александрова
Александр Мюллер
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Александр Зверев
Новак Джокович