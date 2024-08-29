Невыносимая жара на US Open. Игроков тошнит прямо на корте

Спасти ситуацию не помогают ни прикладывание льда, ни 10-минутные перерывы между сетами.

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US Open в Нью-Йорке постепенно набирает обороты. Многие сеяные игроки вылетели ещё в первом круге, а прямо сейчас проходят матчи второго круга – очень часто в напряжённой борьбе. И всё это на фоне невыносимой жары.

Перед третьим игровым днём Брэд Гилберт, тренер действующей чемпионки US Open Кори Гауфф, предупредил всех игроков, с чем им придётся столкнуться.

«Погода обещает быть невероятно жаркой в среду, но затем в четверг немного похолодает», — написал Гилберт в соцсетях.

Очевидно, Гилберт читал прогнозы синоптиков, однако вряд ли он мог точно представить, насколько высокой будет температура в Нью-Йорке в среду. +38°С на улице, а внутри теннисной арены она вообще повышается до +42°С.

Особенно непросто было теннисистам, которые начинали матчи в дневную сессию. Аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл соотечественника Франсиско Серундоло (6:3, 4:6, 6:4, 1:6, 6:2). Они провели на корте более четырёх часов в самый разгар полуденного пекла. При счёте 4:1 в пятом сете Этчеверри готовился к приёму, но внезапно поднял руку и попросил Серундоло подождать. Томасу стало плохо. Он не успел покинуть корт, его вырвало прямо на хардовое покрытие стадиона в Нью-Йорке.

Этчеверри в итоге сумел продолжить игру и всё-таки удержал преимущество в пятом сете.

«Условия были очень тяжёлыми, честно говоря. Это опасно не только для игроков, но и для публики», — сказал аргентинец после матча.

В третьем круге US Open Этчеверри ждёт встреча с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым, который тоже жаловался на жару после победы над французом Александром Мюллером (6:4, 7:6, 6:1). Зверев закрыл соперника за 2,5 часа, но всё равно успел прочувствовать на себе нью-йоркское пекло.

«В какой-то момент я был очень, очень мокрым. Весь корт был залит моим потом», — сказал Зверев.

37-летний француз Гаэль Монфис во втором круге уступил норвежцу Касперу Рууду (4:6, 2:6, 6:2, 6:7). После второго сета Гаэль подошёл к судье и заявил: «Я не хочу играть в таких условиях». На корт пришлось выходить супервайзеру. Монфис получил предупреждение за неспортивное поведение, успокоился и продолжил встречу. Как ни странно, француз после этого даже взял сет и навязал Рууду борьбу в четвёртой партии, которую ненадолго прерывали из-за дождя.

Американка Мэдисон Кис за 1 час 3 минуты обыграла австралийку Майю Джойнт (6:4, 6:0). Во втором сете Кис старалась повесить сопернице «баранку», чтобы побыстрее завершить встречу. Влияние жары стало ощущаться практически сразу после начала игры.

«Я просто хотела выйти на корт и побыстрее закончить матч», — сказала Кис.

Американец Фрэнсис Тиафо провёл на корте 1 час 36 минут в противостоянии с представителем Казахстана Александром Шевченко (6:4, 6:1, 1:0), пока тот на старте третьего сета не снялся из-за травмы колена.

«Я безумно вспотел. Что это было, 95 градусов жары на улице? Это какое-то безумие», — возмущался Тиафо после игры.

Американка Ива Йович и белоруска Виктория Азаренко во время матчей с Екатериной Александровой и Кларой Бюрель соответственно были вынуждены вызывать медицинскую помощь из-за жары. К счастью, всё обошлось, но ситуация выглядела тревожно. Особенно с учётом старого случая с Азаренко, которая в 2010 году уже теряла сознание на корте US Open.

Россиянин Андрей Рублев добыл волевую победу в матче с французом Артуром Риндеркнешем (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:3). Теннисисты провели на корте 4 часа 9 минут, оба во время пауз регулярно пользовались охлаждающими полотенцами и прикладывали к телу пакеты со льдом. Артур после матча не сдержался и произнёс гневную тираду, упомянув прошлогодние слова Даниила Медведева о том, что при игре в таких условиях на корте есть риск летального исхода.

«У нас есть шланг, по которому поступает свежий воздух, он приносит много пользы, но этого недостаточно. Рядом с ним в лотке лежал пакет со льдом, а также ледяное полотенце, которое я надевал на шею каждый раз, когда менял сторону. Я выпил, по‑моему, 15 литровых бутылок, значит, я выпил 15 литров. Я съел всё, что мог, но в такую ​​жару есть так тяжело. Это было экстремально. Я жду того дня, когда произойдёт несчастный случай. Мы на площадке как собаки, ни один игрок не сдаёт назад, мы не думаем, несёмся вперёд, температура 4000 градусов, это опасно. В этом году более «медленные» мячи, поэтому розыгрыши более продолжительные, матчи дольше. И паузы между розыгрышами всё короче. Даниил Медведев как‑то сказал, что однажды на площадке кто‑нибудь умрёт. Умрёт — не умрёт, я не знаю, но что‑то произойдёт. Хотел бы признать, что судья отнёсся к нам с пониманием. Он позволил нам сделать ещё один перерыв. Судьи не всегда столь снисходительны», — заявил Риндеркнеш.

С помощью льда от жары также спасались украинка Марта Костюк и британка Хэрриет Дарт. Костюк одержала победу со счётом 7:6, 6:1, отыграв пять сетболов в первой партии. После этого Дарт расклеилась, а на пресс-конференции сказала, что именно жара сбила её с ритма.

Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович прошёл соотечественника Ласло Джере (6:4, 6:4, 2:0) за 2 часа 12 минут. Джере снялся в начале третьего сета из-за травмы локтя, но игра получилась для Джоковича не такой уж простой. Новак с трудом взял первый сет, сделав брейк только в 10-м гейме. До этого Ласло упустил три брейк-пойнта. Во второй партии Джере наконец-то приноровился к подаче Новака. Он вёл 4:2 и вполне мог закрыть сет в свою пользу, а потом при сопутствии удачи теоретически затянуть противостояние с Джоковичем до пяти сетов, как год назад.

Но в конце второй партии внезапно дали о себе знать старые проблемы Джере с локтем. Ласло проиграл шесть геймов кряду и снялся на старте третьего сета, поскольку не мог больше навязывать Джоковичу полноценную борьбу. А ведь Новак сам пребывал не в оптимальных кондициях.

После первого сета Джокович вызвал на корт врача из-за проблем с дыханием. Ситуация выглядела пугающе, но доктор помог Новаку встать на ноги и продолжить игру. Хотя отставание 2:4 по ходу второго сета явно намекало на плохое состояние Джоковича. Только травма Джере позволила 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» избежать лишней нервотрёпки и траты энергии. Новак ранее выразил недовольство тем фактом, что его матчи ставят в вечернюю сессию, но при такой жаре, как в среду, это скорее пошло ему на пользу.

На US Open в условиях дикой жары разрешены 10-минутные перерывы между сетами, но они в полной мере не спасают при чрезвычайно высокой температуре. В среду погода действительно была аномальной. Сегодня ситуация действительно станет лучше, как и писал Гилберт. В течение дня ожидается от +26°С до +30°С, что тоже много, но более-менее терпимо. По крайней мере, такого большого количества инцидентов, как днём ранее, не ожидается.