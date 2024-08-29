Мирра Андреева потерпела поражение от американки Крюгер во 2-м круге US Open – 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2024, который у женщин продлится до седьмого сентября.

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В матче второго круга 17-летняя Андреева (21) со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер.

Встреча Андреевой с Крюгер продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Крюгер на US Open станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мари Боузкова (Чехия).