Сафиуллин и Кецманович проиграли паре из Бельгии в первом круге US Open — 2024

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 в мужском парном разряде между парой российского теннисиста Романа Сафиуллина и Миомира Кецмановича из Сербии и бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном. Победу в трёх партиях одержали бельгийские спортсмены — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.

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Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Жилле и Флиген пять раз подали навылет, четыре раза допустили двойную ошибку и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. Сафиуллин и Кецманович выполнили три эйса при семи двойных ошибках и не выиграли за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

Во 2-м круге Жилле и Флиген сыграют с парой Марсело Аревало из Сальвадора и хорвата Мате Павича.