Третья ракетка мира сенсационно вылетела с US Open

Испанец Карлос Алькарас проиграл представителю Нидерландов Ботику Ван де Зандсхюлпу в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:4 в пользу 28-летнего нидерландца. В следующем круге Ван де Зандсхюлп сыграет с британцем Джеком Дрейпером, посеянным на турнире под 25-м номером.

Алькарасу 21 год, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету испанца 15 титулов под эгидой организации. Алькарас дважды становился победителем Уимблдона (2023, 2024), а также выигрывал Открытый чемпионат Франции (2024) и US Open (2022). В августе испанец стал серебряным призером Олимпиады в Париже.

Ван де Зндсхюлп располагается на 74-й строчке мирового рейтинга, в активе теннисиста нет титулов ATP, а его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open в 2021 году.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.