US Open — 2024, мужчины: результаты 6-го игрового дня, сетка соревнований

31 августа и в ночь с 31 на 1 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл шестой игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены курсивом.

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Результаты шестого игрового дня 31 августа и 1 сентября мск на US Open — 2024 у мужчин:

Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 1:6, 2:6.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3:6, 4:6, 2:6.

Янник Синнер (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2.

Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США) — 7:6, 3:6, 1:6, 6:7.

Маттео Арнальди (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 5:7, 2:6, 6:7.

Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.

Алекс де Минор (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:3, 6:7, 6:0, 6:0.

Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 4:6, 3:6.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.