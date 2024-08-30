Новый звездопад на US Open: как Алькарас мог уступить 74-й ракетке мира?

US Open — 2024: провал фаворитов, звездопад, Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу
К 13 сеяным теннисистам и теннисисткам, выбывшим в первом круге, во втором добавились ещё 12.
Второй круг US Open оказался не менее богат на неожиданные и даже где-то сенсационные результаты, нежели первый. В 1/64 финала неудачу потерпели 13 сеяных теннисистов и теннисисток, а во втором круге к ним прибавились ещё 12 спортсменов, имевших привилегии при жеребьёвке. И главной сенсацией, безусловно, стало поражение четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.
Алькарас, посеянный под третьим номером, играл с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, 74-й ракеткой мира. И с треском проиграл, не взяв ни одной партии! В первом сете у испанца вообще не было брейк-пойнтов, а ван де Зандсхулп дважды сделал брейк — 6:1. Во втором сете у Карлоса случился провал после 5:5. В оставшихся двух геймах он взял лишь одно очко — 7:5 в пользу нидерландца. Третья партия прошла по схожему сценарию, только провал у Алькараса случился после 4:4. И Ботик оформил сенсационную победу — 6:1, 7:5, 6:4 за 2 часа 21 минуту.
После матча Карлос попытался по горячим следам разобрать своё поражение.
«Сейчас мне кажется, что я не меняюсь… Вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникала такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема. Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много говорить об этом. Во время матча в моём сознании шла борьба с самим собой. В теннисе ты играешь против того, кто хочет того же, что и ты, — победить. Надо быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли», — сказал он на пресс-конференции.
В теннисном мире никак не могли обойти вниманием такую громкую сенсацию.
«Одна из самых крупных сенсаций за всё время! Чемпион «Ролан Гаррос» и Уимблдона Карлос Алькарас, победитель US Open — 2022, уступил во втором круге. Карлос играл плохо, а Ботик — просто нереально. Публика в шоке», — написал журналист Жозе Моргаду в соцсети X (ранее Twitter).
«Ван де Зандсхулп полностью переиграл Алькараса. Карлос сам не свой после Олимпиады», — заметили журналисты из Tennis Connected.
«Алькарас был не в себе с самого начала матча. Возможно, он наелся теннисом ментально. Но следует отдать должное Ботику, даже с учётом того, что Алькарас играл плохо», — выразили схожую мысль в Tennis Updates.
«Вау. Шокирующий результат», — сказал легендарный Джон Макинрой, комментировавший матч на ТВ.
«Как по мне, у Алькараса кончился бензин после титулов на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне и серебра Олимпиады», — такое мнение высказал журналист Кристофер Клэри.
Также из крупных неожиданностей стоит отметить вылет седьмого сеяного Хуберта Хуркача. Поляк много ошибался, допустив 34 невынужденные неточности, а его соперник Джордан Томпсон — всего 17. И знаменитая подача Хуркача не работала. Хуберт лишь шесть раз подал навылет, а Томпсон собрал 13 эйсов и победил — 7:6 (7:2), 6:1, 7:5 за 2 часа 25 минут.
Сеяные, проигравшие во втором круге US Open — 2024 (мужчины)
- Карлос Алькарас (Испания, 3)
- Хуберт Хуркач (Польша, 7)
- Себастьян Корда (США, 16)
- Уго Умбер (Франция, 17)
- Себастьян Баэс (Аргентина, 21)
- Артюр Фис (Франция, 24)
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 29)
Были свои неожиданности и в женской сетке, пусть и не такие явные, как в случае с Алькарасом. К сожалению, свой путь на турнире закончили две сеяные россиянки, а именно Дарья Касаткина (12) и Мирра Андреева (21). И если шансы Касаткиной в матче с американкой Питон Стирнс эксперты оценивали как примерно равные, разве что с небольшим перевесом в сторону россиянки, то вот Андреева-младшая была явным фаворитом встречи с Эшлин Крюгер. Дарья свой матч проиграла со счётом 1:6, 6:7 (3:7), а Мирра — 1:6, 4:6.
Не выдержала напряжения борьбы и двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова, восьмая сеяная. Квалифаер из Румынии Елена-Габриэла Русе, которая даже не входит в топ-100 рейтинга WTA, прошла в 1/16 финала без потери сета — 6:4, 7:5.
Ну а снятие чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, не вышедшей на матч второго круга, — особая история. Её мы разобрали в отдельном материале.
Сеяные, выбывшие во втором круге US Open — 2024 (женщины)
- Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
- Барбора Крейчикова (Чехия, 8)
- Дарья Касаткина (Россия, 12)
- Мирра Андреева (Россия, 21)
- Кэйти Бултер (Великобритания, 31)
US Open завершится 8 сентября.