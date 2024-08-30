Медведев может стать 2-й ракеткой мира

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может обогнать третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в мировом рейтинге, став второй ракеткой, если одержит победу на турнире «Большого шлема» US Open — 2024, даже если сербский теннисист Новак Джокович дойдёт до финала.

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При этом четвёртая ракетка немецкий теннисист Александр Зверев должен дойти максимум до четвёртого круга. Итальянский теннисист Янник Синнер всё равно останется лидером рейтинга.

В третьем круге US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли. Карлос Алькарас во втором круге уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.