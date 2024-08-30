Кирьос обратился к Алькарасу во время матча второго круга US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к третьей ракетке мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса во время матча второго круга Открытого чемпионата США в матче с 74-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

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«Интересно. Карлос совсем не успокоился. Слишком много невынужденных ошибок. Ему придётся сделать то, чего он ещё никогда не делал. Вернуться из двух сетов. Нам нужно больше собранности, больше принятия решений, Карлос, если мы ходим вернуться. Ботик опасен», — написал Кирьос в социальных сетях.

В следующем круге Ботик ван де Зандсхулп встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн.