Андреева и Павлюченкова вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг на US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде россиянки разгромили дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:0.

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Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано и Паркс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Питон Стирнс (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).