Андрей Рублев — Иржи Легечка: россиянин выиграл второй сет и повел со счетом 2:0

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Чехии Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Россиянин одержал победу во второй партии со счётом 7:5. Счёт по сетам стал 2:0.

Напомним, в матче второго круга Рублёв одержал волевую победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP). Легечка оказался сильнее Митчелла Крюгера (США).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.