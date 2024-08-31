Рублев обыграл Лехечку и вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Лехечку в третьем круге Открытого чемпионата США. Рублев, получивший на турнире шестой номер посева, выиграл матч в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

В четвертом круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария, 9).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Мужчины. Третий круг Андрей Рублев (Россия, 6) — Иржи Лехечка (Чехия, 32) — 6:3, 7:5, 6:4