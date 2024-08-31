Димитров обыграл Грикспура и вышел на Рублёва в 1/8 US Open

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США — 2024, в котором болгарский теннисист Григор Димитров уверенно переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.

© www.championat.com

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Грикспора четыре эйса при шести двойных ошибках и

В 1/8 финала Димитров встретится с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который сегодня в трёх сетах обыграл Иржи Легечку (Чехия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.