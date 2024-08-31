Джокович опустится минимум на четвертую строчку рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович потеряет статус второй ракетки мира и опустится минимум на четвёртую строчку рейтинга ATP.

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Сегодня, 31 августа, в заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» Новак не сумел защитить титул чемпиона US Open, уступив представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 28-ю строчку рейтинга. Матч третьего круга US Open — 2024 завершился в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца. Джокович потеряет 1900 очков.

При одном из возможных исходов Открытого чемпионата США — 2024 Джокович может опуститься на восьмое место рейтинга ATP. Потенциально его могут обогнать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Каспер Рууд и Григор Димитров.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября.