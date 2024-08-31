Рублёв иронично оценил помощь Медведева в экстренных ситуациях

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв заявил, что в экстренной ситуации не может положиться на российского теннисиста и товарища по туру Даниила Медведева.

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— Знаю, что вы хорошо ладите с Медведевым вне корта. Он недавно сказал, что ты его контакт на экстренный случай в теннисе. А кто твой контакт для такого случая?

— Я бы точно не позвонил ему. Потому что ему плевать (смеётся). Он будет спать или вообще не ответит. Так что точно не ему, — сказал Рублёв в интервью на корте.

Сегодня, 31 августа, Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4. В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария), который в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).