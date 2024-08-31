Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Эшлин Крюгер в матче третьего круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

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Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 16-м номером. Крюгер выступала на турнире без номера посева. В четвертом круге Самсонова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (25) и полькой Игой Свёнтек (1).

Самсоновой 25 лет, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), теннисистка выиграла пять турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open и Уимблдона.

Крюгер 20 лет, в мировом рейтинге она располагается на 59-й позиции. На счету спортсменки один титул WTA. Выход в третий круг текущего US Open является лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующей победительницей соревнований в женском одиночном разряде является американка Коко Гауфф.