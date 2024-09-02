USTA признала ошибку в матче Калинской с Хаддад-Майей на US Open — 2024

Ассоциация тенниса США (USTA) признала ошибку в матче 15-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в третьем круге US Open — 2024 с 21-й ракеткой мира бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

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«После завершения проверки в трансляции был показан дополнительный ракурс. Председатель не видел эту запись перед вынесением решения», — приводит слова представителя USTA Брендона Макинтайра ESPN.

По словам Макинтайра, специалисты, которые отвечают за видеопросмотр, не показали арбитру на вышке все ракурсы, из-за чего она не смогла принять верное решение.

Напомним, Калинская запросила видеоповтор во время матча третьего круга US Open — 2024 после того, как ей показалось, что её соперница Хаддад-Майя отбила мяч после двойного отскока. Однако судья на вышке приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице, хотя на повторе было видно, как мяч отскочил дважды.