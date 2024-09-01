«Это вопиющий позор». Теннисный мир вступился за Анну Калинскую — ее засудили на US Open

Россиянка пострадала из-за грубой ошибки рефери Мириам Блей в матче с Беатрис Хаддад-Майей и потерпела обидное поражение.

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Россиянка Анна Калинская уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (3:6, 1:6) в третьем круге US Open. По счёту может показаться, что Анна проиграла практически без шансов, но это не совсем так. В первом сете Калинская вырвалась вперёд 2:0. Она могла упрочить преимущество ещё больше и лидировать с двумя брейками, если бы не ошибочное решение судьи на вышке Мириам Блей.

При счёте 40:40 в третьем гейме на подаче Хаддад-Майи случился переломный момент. Калинская взяла челлендж, поскольку посчитала, что соперница не успела достать её укороченный до второго отскока. Эпизод можно увидеть на 14-й секунде.

Права на видео принадлежат ITF. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале US Open.

Повтор показал правоту Анны, но Блей отдала очко Хаддад-Майе. Вместо брейк-пойнта у россиянки стало «больше» у бразильянки, которая взяла этот гейм, а затем и в целом переломила ход неудачно начавшегося для неё матча.

Калинская пыталась убедить судью из Германии, что Хаддад-Майя ткнула мяч ободом ракетки уже после второго отскока на её половине корта. Доводы Анны не были услышаны. Калинская – не из тех теннисисток, кто эмоционально ведёт себя на площадке. Анна не стала слишком бурно спорить и смирилась с решением рефери, хотя её мимика свидетельствовала о колоссальном потрясении и разочаровании в столь некомпетентной работе Блей.

Кроме того, Калинская явно осталась недовольна поведением Хаддад-Майи в спорном моменте. Беатрис подбежала к сетке, услышала, о чём говорят Калинская и Блей, после чего быстро развернулась и убежала на заднюю линию, словно говоря «Разбирайтесь здесь без меня». Анна просто опешила от такого поведения соперницы.

В идеальной ситуации бразильянка могла бы признать двойное касание, ведь она прекрасно чувствовала момент. Но Хаддад-Майя не стала этого делать, оставив всё на усмотрение судьи. Как показывает практика, рефери часто ошибаются даже в простейших моментах. Чего стоят только недавние ляпы американца Грега Аленсфорта на «Мастерсе» в Цинциннати, когда от его ошибок пострадали Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим.

В спорте нет сослагательных наклонений. Нельзя однозначно ответить на вопрос, что было бы, если бы Калинская повела 3:0. Конечно, не факт, что россиянка выиграла бы матч, но вероятность подобного сценария существенно выросла бы. Анна всегда очень расслабленно и в какой-то степени беззаботно ведёт себя на корте, что и помогло ей подняться в топ-15 рейтинга WTA в нынешнем сезоне и впервые добраться до третьего круга на том же US Open. Встречу с Хаддад-Майей она начала солидно, но потом явно потеряла свой привычный ритм. Момент с ошибкой судьи определённо повлиял на неё в психологическом плане и помешал показать лучший теннис на корте.

«Это решение полностью изменило ход матча. До него Калинская доминировала, была такой собранной», — сказал англоязычный комментатор матча во время трансляции.

© кадр из трансляции

Одно можно сказать точно – судьи не должны ошибаться в столь простых моментах. Тот же официальный комментатор US Open во время прямой трансляции поражался ляпу Мириам Блей.

«Что происходит? Всё выглядит так, будто Хаддад-Майя пробила мячом в корт, а потом он уже отскочил на половину Калинской. Это просто в голове не укладывается. Я просто в шоке от такой ошибки», — сказал обозреватель.

«Это позорный момент», — отметила знаменитая российская теннисистка Елена Веснина.

«Ужасное судейское решение в матче Анны Калинской и Беатрис Хаддад-Майи», — написали в популярном аккаунте The Tennis Letter.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Ренне Стаббс тоже поражена тем, что подобное вообще возможно на столь высоком уровне.

«Абсолютный кошмар. Как там можно было ошибиться, если есть система VAR! Куда судья вообще смотрит? Боже мой! Ого! У тебя есть VAR, а ты всё равно ошибаешься! Я в шоке!» — написала Стаббс в соцсетях.

В отдельном посте Ренне жёстко прошлась по Хаддад-Майе, поведение которой считает неприемлемым.

«Я играла в профессиональный теннис 22 года и знала, добралась ли до мяча или нет, дважды ударила ли с полулёта или нет, ударился ли об меня мяч или нет! Так что принять очко, когда ты его не заслуживаешь, зная правду, это довольно плохо!» — отметила Стаббс.

Сама Калинская тоже сохранила обиду на соперницу. После матча она пожала руку Хаддад-Майе, но сделала это очень прохладно и с явной демонстрацией презрения на лице.

Известный теннисный журналист Жозе Моргаду — один из тех, кто активно вступился за Калинскую.

«Что? Это же явное нарушение со стороны Хаддад-Майи! Все видят это. Это вопиющий позор, извините меня за выражение. Вы используете VAR и не можете увидеть момент своими глазами. Вместо брейк-пойнта был гейм-пойнт, а потом выигранный Хаддад-Майей гейм. Один из самых неловких моментов этого US Open. Если вы так работаете, тогда вообще не используйте VAR. Калинская была в шоке, как и все мы», — написал Моргаду в соцсетях.

После случаев Фритца и Оже-Альяссима в Цинциннати казалось, что на US Open судьи будут работать более внимательно и не допустят грубых ляпов. К сожалению, надежды не оправдались. Анна Калинская стала новой жертвой ошибки рефери. Кто-то пострадает ещё до конца турнира в Нью-Йорке или на этом всё наконец-то закончится?