Рублев в упорном матче проиграл Димитрову и покидает US Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил болгарину Григору Димитрову в матче четвертого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3 в пользу Димитрова, имеющего девятый номер посева на турнире. Рублев был посеян под шестым номером. В четвертьфинале Димитров сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и 4 - в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Димитрову 33 года, в рейтинге ATP он занимает девятое место. На счету болгарина девять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше полуфинала.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.