Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4.

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Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мертенс три подачи навылет, пять двойных ошибок.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Донна Векич (Хорватия). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.