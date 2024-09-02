Янчук считает, что теннисисту Рублеву не хватило уверенности на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 с девятой ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии не хватило уверенности в себе.

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«Начало у Андрея не заладилось, он не мог войти в игру, прийти в себя. Во втором сете немного не повезло, оставалось только отыгрываться, и у него почти получилось. Было много невынужденных, ненужных ошибок, где-то вторую безобидную подачу принимал в сетку, где-то в обмене простыми ударами ошибался. У него не было уверенности в себе, а когда её не хватает, начинается повышение риска. Соперник тоже непростой был. Димитров хоть и ближе к ветеранам, но сохраняет физические возможности. Он уже не лезет в ближний бой, играет умно и разнообразно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2024 Рублёв проиграл Димитрову со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В четвертьфинале Димитров встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.