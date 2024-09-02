Матч Медведева на US Open был приостановлен из-за пожарной тревоги

Проходящие в данный момент матчи на US Open – 2024 прерваны из-за технических проблем. Причиной инцидента стала пожарная тревога. Сигнализация сработала в здании, где расположен штаб операторов системы Hawk Eye Live.

В частности, был прерван матч чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. Встречу Даниила, как и другие поединки, возобновили через почти 6 минут после тревоги.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Нуну Боржеш в 1/8 финала US Open – 2024. В данный момент идёт третий сет матча, россиянин выиграл первые два со счётом 6:0 и 6:1.

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, на данный момент оставшийся в мужской сетке US Open — 2024.