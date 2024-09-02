Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под пятым номером. У Боржеша не было номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером (1) и американцем Томми Полом (14).

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Боржешу 27 лет, в рейтинге ATP он занимает 34-ю позицию. На счету спортсмена одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема португалец не проходил дальше четвертого круга.

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.