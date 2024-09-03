«Это тебе я проиграл?» Медведев дал интервью Кирьосу, с которым у него были огненные битвы

US Open — 2024: Даниил Медведев дал интервью Нику Кирьосу, личные встречи, история, статистика
Даниил намекнул, что подготовил особое празднование на случай победы на US Open.
Организаторы US Open подготовили сюрприз Даниилу Медведеву. После того как россиянин выиграл в 1/8 финала у Нуну Боржеша, на корт вышел всем известный теннисный скандалист Ник Кирьос. Австралиец толком не играет с октября 2022 года. В 2023-м он ограничился лишь одним матчем, в котором потерпел поражение, а в этом году и вовсе не выступал. Официально он не заканчивал карьеру, так что можно надеяться, что Медведев и Кирьос ещё когда-нибудь встретятся на корте как соперники.
Ник один из самых неудобных соперников для Даниила. В личных противостояниях он ведёт со счётом 4-1. Первая же встреча, на «Мастерсе» в Риме в 2019 году, стала скандальной. Австралиец прямо во время поединка развернулся пятой точкой к сопернику.
Медведев в той встрече разбил ракетку и в итоге потерпел поражение — 3:6, 6:3, 3:6.
Вторая встреча состоялась в финале Вашингтона в том же 2019 году. Кирьос успел начудить на том турнире, но в финале вёл себя в целом корректно. Был и забавный момент: на матчболе Ник спросил у болельщицы, куда ему лучше подавать. Австралийский теннисист закончил игру двумя эйсами подряд — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
В 2020 и 2021 годах соперники не пересекались на турнирах. А в 2022-м состоялись сразу три встречи. На Australian Open Медведев сломил сопротивление Кирьоса, за которого болела почти вся арена, — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Во время матча австралиец забрал со скамейки полотенце, предназначенное для россиянина. Также Ник сломал ракетку, а Медведев, здорово подававший в тот день (31 эйс!), столкнулся со свистом в свой адрес. На послематчевой пресс-конференции Кирьос подшутил над собой: «Что я буду на ужин? Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку».
Впоследствии Кирьос не раз поддерживал Медведева. В ситуации с отстранением от Уимблдона-2022 он встал на сторону российских теннисистов вообще и Даниила в частности. «Моё личное мнение – я не думаю, что отстранение является хорошей идеей. Будучи спортсменом, я хочу соревноваться с ними. Расстроен, что их здесь не будет. Странно, что на Уимблдоне не сыграет Даниил Медведев. Мы все знаем, на что он способен», — цитирует австралийца Eurosport.
А после встречи на «Мастерсе» в Монреале — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса — Ник поддержал Медведева, у которого случился конфликт с одним из болельщиков. «Отвратительное поведение. Даниил – это лучшее, что есть в нашем спорте, болельщики должны проявлять уважение», — написал он в соцсетях.
В этот раз Кирьос не стал как-то подкалывать Медведева, а спокойно, профессионально взял интервью.
Кирьос: Почему тебе нравится играть в Нью-Йорке? Ты один из лучших в мире на этом корте.
Медведев: Мне нравится здесь играть. Тот сумасшедший турнир в 2019-м, особенно финал против Рафы [Надаля]. Если честно, где бы мы с ним ни играли, трибуны полностью были за него. Однажды мы играли в ковид, зрителей вообще не было. И мне всё равно казалось, что они за него.
Кирьос: Последние пять лет ты один из самых стабильных игроков. Сколько работы в это вкладывается?
Медведев: Я стараюсь усердно работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда тяжелее выйти на корт потренироваться. У меня менталитет, что если другой парень тренируется больше меня, то у меня меньше шансов выиграть, а я хочу всегда выигрывать. Так что стараюсь тренироваться как можно больше. У меня было много успехов на US Open. Последний раз я проиграл в четвёртом раунде… Против тебя же, да? Хорошие воспоминания.
Тот матч Кирьос выиграл со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Медведев тогда выступал в статусе действующего победителя Открытого чемпионата США.
Также Даниил рассказал Нику, что уже знает, что будет делать в случае победы на турнире «Большого шлема».
Кирьос: Ты здесь выигрывал и проводил потрясные пресс-конференции. И так отпраздновал, когда выиграл, сказав, что только легенды знают. Заготовил ещё одно какое-нибудь празднование, если продолжишь побеждать?
Медведев: Думаю, знаю, что хочу сделать, если выиграю свой следующий «Шлем». Когда выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но отпраздновать не удалось. Лучше сначала выиграть матчи, а потом уже празднование. Ну а пресс-конференции — какие есть. Надеюсь, смогу выиграть больше матчей. Тогда будет больше возможностей поговорить или сделать что-то сумасшедшее.
Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».