Янник Синнер — о тай-брейках: единственное, что можно сделать — смириться

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о тай-брейках в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 с 14-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

© Чемпионат.com

«У меня был период, когда проигрывал много тай-брейков, но это нормально, единственное, что ты можешь сделать, это смириться с этим. Я всегда стараюсь играть хорошо, когда этого требует атмосфера матча, например, когда доходит до тай-брейка. Если ты допустишь ошибку, катаясь на лыжах, гонка закончится, всё кончено. В теннисе у тебя немного другой менталитет, вот и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер обыграл Томми Пола со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. В четвертьфинале итальянец встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.