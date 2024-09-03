Медведев: могу назвать 10 причин и отговорок, почему проиграл какой-то матч

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о мотивации на больших турнирах.

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«Во-первых, если вы меня спросите, то я предпочитаю лучше играть на «Шлемах», так что это хорошо. Я бы точно хотел играть лучше на некоторых других турнирах, но, знаете, я показывал хорошие результаты в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде. Мадрид был очень хорош, если бы не получил травму. Но я считаю, у меня на всех турнирах есть мотивация. Я могу назвать 10 причин и отговорок, почему проиграл какой-то матч. Может, в тот день что-то болело или ещё что. Может, пять сетов мне помогли. Раньше я не любил играть пять сетов, и, когда меня спрашивают, что лучше – три или пять сетов, до сих пор всегда отвечаю, что три. Но, может, это помогает мне переработать соперника или ещё что. В целом надеюсь, что смогу продолжать хорошо играть на «Шлемах», а на других турнирах играть лучше, чем в последнее время», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.