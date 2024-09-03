Свентек — четвертая за 40 лет, кто выиграл 12 матчей подряд у соперниц из топ-20 рейтинга

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала лишь четвёртой спортсменкой за 40 лет, после Штеффи Граф, Моники Селеш и Серены Уильямс, кто одержал 12 побед подряд на турнирах «Большого шлема» над соперницами из топ-20 рейтинга WTA.

© Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на Открытом чемпионате США — 2024 Ига Свёнтек обыграла 16-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Свёнтек встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.