Синнер опубликовал пост по итогам 1/8 финала US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

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«Ночные матчи в Нью-Йорке всегда особенные. Рад оказаться в четвертьфинале US Open — 2024», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Янник Синнер стал единственным теннисистом, которому удавалось дойти как минимум до 1/4 финала всех турниров «Большого шлема» в 2024 году. В

В четвертьфинале US Open — 2024 Синнер встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.