Свёнтек оценила игру Пегулы в преддверии очной встречи в рамках 1/4 финала US Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о Джессике Пегуле, с которой встретится в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024.

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«Знаю, что против Джессики будет непростой четвертьфинал. Без сомнения, это будет очень сложная встреча, потому что она хорошо играет здесь. Мне придётся поработать над своими движениями ног, так как она будет играть с очень высокой скоростью после того, как выиграла так много матчей за последние несколько недель. Да, это будет большой поединок», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ранее в матче четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024 Свёнтек обыграла 16-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.