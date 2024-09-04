Джессика Пегула мило высказалась об «американском дерби» в 1/2 финала US Open — 2024

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на то, что впервые за 19 лет два представителя США вышли в полуфинал «Шлема». Напомним, сегодня, 4 сентября, на US Open — 2024 определился первый полуфинал в мужском одиночном разряде. За выход в финал поборются два американских теннисиста — 12-я ракетка мира Тейлор Фритц и 20-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо.

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«Это делает меня очень счастливой», — написала Пегула на личной странице в X, сопроводив надпись эмодзи с американским флагом.

Напомним, впервые с 2005 года в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два представителя США. На US Open — 2005 путёвку в финал разыгрывали Робби Джинепри и бывшая первая ракетка мира Андре Агасси. Тогда победу одержал Агасси, но в финале уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Сегодня позднее определятся участники второго полуфинала US Open — 2024. В первом матче четвертьфинала сыграют австралиец Алекс де Минор и британец Джек Дрэйпер, а во втором — итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.