Даниил Медведев станет второй ракеткой мира в случае победы на US Open — 2024

Российский теннисист Даниил Медведев может значительно подняться в мировом рейтинге АТР. После вылета немца Александра Зверева с US Open — 2024 у Медведева появилась возможность стать второй ракеткой мира по итогам US Open — 2024. Для этого россиянину необходимо выиграть титул на турнире.

В ночь с 4 на 5 сентября Медведев проведёт свой матч четвертьфинала. Он сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В случае победы в данном матче Даниил поднимется на четвёртую строчку рейтинга. Если россиянин выйдет в финал, то в любом случае не поднимется выше четвёртого места.

Напомним, сегодня, 4 сентября, определился первый полуфинал US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Путёвку в финал разыграют два американских теннисиста — Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.