Кафельников: если бы Медведев проиграл раньше, это было бы разочарование

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников назвал ожидаемым поражение своего соотечественника Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит РИА Новости. "Если бы Медведев на турнире в США проиграл раньше, то было бы разочарование. А если бы победил Синнера, то это стало бы огромным сюрпризом. Поэтому результат надо расценивать именно так: все произошло, как и ожидалось", - заявил Кафельников. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером. Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.