Григор Димитров снимается из-за травмы в каждом восьмом матче на ТБШ

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, по статистике, снимается из-за травмы в каждом из восьми матчей на турнирах «Большого шлема».

Сегодня, 4 сентября, он снялся по ходу четвёртого сета в матче 1/4 финала против американца Фрэнсиса Тиафо (20-й в рейтинге ATP). Матч закончился со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина).

Это было седьмое снятие Григора на ТБШ в карьере. Так как всего он сыграл 56 матчей на турнирах этого уровня, получается, что он снялся из-за травмы в каждом восьмом из общего числа.

Предыдущие снятия Димитрова по ходу матчей на ТБШ:

Уимблдон — 2009

Уимблдон — 2012

Ролан Гаррос — 2021

US Open — 2021

Уимблдон — 2022

Уимблдон — 2024

US Open — 2024

В полуфинале US Open — 2024 Тиафо сыграет с соотечественником 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.