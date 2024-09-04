Джек Дрэйпер вышел в полуфинал US Open — 2024, обыграв Алекса де Минора

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

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Матч продолжался 2 часа 8 минут. Дрэйпер выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 (30%). На счету Алекса де Минора семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

В полуфинале американец встретится с победителем матча Даниил Медведев — Янник Синнер.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.