«Соболенко и Синнер». Моргадо назвал фаворитов в борьбе за титул US Open — 2024
Известный португальский журналист Жозе Моргадо выделил фаворитов в борьбе за титул US Open — 2024 в мужском и женском разрядах.
«По моему мнению, сейчас у нас два явных фаворита в борьбе за титул US Open: Соболенко и Синнер», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.
Ранее определились все полуфиналисты и полуфиналистки Открытого чемпионата США.
US Open — 2024, 1/2 финала, женщины:
Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)
Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь)
US Open — 2024, 1/2 финала, мужчины:
Тейлор Фритц (США) — Фрэнсис Тиафо (США).
Янник Синнер (Италия) — Джэк Дрэйпер (Великобритания).
Напомним, Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф.