Пятерых теннисистов дисквалифицировали из-за дела о коррупции

Пять теннисистов отстранены от участия в матчах в рамках программы по борьбе с коррупцией, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA)

© Матч ТВ

Санкции связаны с уголовным делом, которое рассматривалось в 2023 году в отношении базировавшегося в Бельгии синдиката, занимавшегося организацией договорных матчей.

Все теннисисты признали нарушения, отказавшись от права на рассмотрение дела независимым антикоррупционным офицером.

36‑летний эквадорец Иван Эндара (наивысшая позиция в мировом рейтинге — 367‑е место) отстранен на пять лет и оштрафован на 15 тысяч долларов. Аналогичное наказание получили 29‑летний мексиканец Маурисио Ресендис Домингес и его 35‑летний соотечественник Рауль Исайас Росас‑Сарур. 30‑летний мексиканец Ивар Арамбуру Контрерас отстранен на 2 года и 2 месяца, другой представитель Мексики 32‑летний Айтор Арамбуру Контрерас — на 1 год и 10 месяцев.