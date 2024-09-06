Шарапова посетила матч белоруски Соболенко в полуфинале US Open

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова с трибун наблюдала за матчем белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США.

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В четверг Соболенко обыграла американку Эмму Наварро (6:3, 7:6 (7:2)) в полуфинале US Open и стала финалисткой турнира. Шарапова присутствовала на игре в качестве зрителя, кадр с бывшей спортсменкой попал в трансляцию.

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года в возрасте 32 лет. Россиянка — победительница пяти турниров Большого шлема, в том числе US Open‑2006. На протяжении карьеры она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде.

В женском финале US Open 7 сентября Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.