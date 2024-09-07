Алина Корнеева одержала победу в первом матче после травмы руки

17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал квалификационного раунда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). В первом круге предварительного этапа она обыграла польскую теннисистку Мартину Кубку со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

© Чемпионат.com

Алина Корнеева провела первый матч после операции на кисти руки. Из-за травмы она не выступала семь месяцев. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» – Australian Open и «Ролан Гаррос». Позднее Алина завоевала взрослый титул на турнире ITF (W-100) в Португалии. В конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF).

Турнир в Монастире с призовым фондом $ 267 082 пройдёт с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.