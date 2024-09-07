Селехметьева проиграла в 1-м круге квалификации в Тунисе, сделав 17 двойных ошибок

Российская теннисистка 184-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в финал квалификационного раунда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), проиграв в трёх сетах 255-й в рейтинге WTA американке Софи Чанг — 6:3, 1:6, 3:6.

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Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Селехметьева ни разу не подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных (40%) и допустила 17 двойных ошибок. Её соперница выполнила три эйса, сделала семь двойных ошибок и выиграла 8 брейк-пойнтов из 13 (62%).

Турнир в Монастире с призовым фондом $ 267 082 пройдёт с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.