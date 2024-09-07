Кафельников: «Синнер не наголову, но точно сильнее Фритца»

«Синнер не наголову, но точно сильнее Фритца» — Кафельников
Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников считает, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграет американца Тэйлора Фритца в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Матч между Синнером и Фритцем пройдет в воскресенье.
— За счет класса, во всех компонентах Синнер превосходит Фритца. У меня нет сомнений, что итальянец выиграет. Синнер не наголову, но точно сильнее. Я дам Синнеру 75% на победу в финале, 25% — американцу, — сказал Кафельников «Советскому спорту».