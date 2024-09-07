Кафельников: «Синнер не наголову, но точно сильнее Фритца»

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников считает, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграет американца Тэйлора Фритца в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Матч между Синнером и Фритцем пройдет в воскресенье.