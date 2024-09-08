Рэпер Дрейк поставил $ 210 тыс. на победу Тейлора Фритца в финале US Open — 2024

Известный канадский рэпер Дрейк поделился ставкой на финал US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Напомним, сегодня, 8 сентября, титул разыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 12-й номер рейтинга АТР американец Тейлор Фритц.

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Дрейк поставил $ 210 тыс. на победу Фритца в финале, о чём сообщил на своей странице в социальных сетях. При удачном исходе рэпер получит более $ 808 тыс. Начало финального поединка — 21:00 мск.

Янник Синнер сыграет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.