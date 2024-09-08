Борис Беккер поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2024

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер поздравил белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024. В финале турнира в США белоруска обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

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«Поздравляю, Арина!!!» — написал Беккер в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее Соболенко поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова, испанский теннисист Карлос Алькарас и её соотечественница двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.