Соболенко вручили пояс WWE после победы на US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила необычный подарок после победы на US Open — 2024. В финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Организаторы вручили Арине пояс WWE (американский реслинг-промоушн). Теннисистке подарок понравился, она отметила, что подарок очень тяжёлый. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео, на котором Соболенко примеряет пояс на себе.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.