Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована пресс‑службой организации.

На завершившемся US Open Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру. На шестой строчке списка остался еще один россиянин Андрей Рублев.

Синнер сохранил первое место в рейтинге ATP, теперь в его активе 11 180. На вторую строчку поднялся немец Александр Зверев (7 075), тройку лучших замыкает испанец Карлос Алькарас (6 690). Серб Новак Джокович, не сумевший защитить чемпионский титул на US Open, опустился на четвертую строчку (5 560).

Рейтинг ATP от 9 сентября 2024 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180 очков

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (12). Тэйлор Фритц (США) — 4060

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965…

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930…

56 (57). Роман Сафиуллин (Россия) — 915…

61 (60). Павел Котов (Россия) — 864.