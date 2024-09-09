Теннисист Джокович опустился на четвертую строчку рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим среди российских теннисистов остается Даниил Медведев, он занимает пятую строчку, следом за ним, на шестой позиции, идет Андрей Рублев.

Сербский теннисист Новак Джокович, который не сумел защитить титул чемпиона Открытого чемпионата США — 2023 в 2024 году, выпал из топ-3 рейтинга ATP, уступив итальянцу Яннику Синнеру, представителю Германии Александру Звереву и испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

В августе сербский спортсмен выиграл летние Олимпийские игры — 2024 в Париже и оформил Золотой карьерный «Шлем», для которого нужно завоевать трофеи Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гарроса», Уимблдона, Открытого чемпионата США и Олимпиады.