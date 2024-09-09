Посещаемость US Open — 2024 достигла рекордных показателей

В 2024 году количество зрителей на Открытом чемпионате США по теннису впервые превысило 1 млн человек. За все три недели его проведения на кортах побывало 1 048 669 болельщиков, что на 8%. больше, чем в 2023 году. Посещаемость за две недели основной сетки достигла нового рекорда — 832 640 человек. Об этом сообщил журналист Михаил Самулски на личной странице в X.

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Отметим, что это больше, чем показатель Australian Open — 2024, на котором присутствовало 1 020 763 болельщика. Это самое большое зафиксированное количество зрителей на турнире «Большого шлема».

Чемпионами US Open — 2024 стали лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. За победу в турнире они получили по $ 3,6 млн.