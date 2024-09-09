Янник Синнер опубликовал пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги своего выступления на US Open — 2024, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

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